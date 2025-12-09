Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Caddebostan Sahili’nde gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde 2 bin 362 şahsın GBT sorgusu yapılırken, trafik ihlali yapan sürücülere toplam 97 bin 189 TL para cezası kesildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Caddebostan Sahil hattında taşkınlık, yüksek sesle müzik, camdan sarkma ve trafik ihlallerine yönelik 8 ayrı noktada hem havadan hem karadan denetim gerçekleştirildi. Dron destekli uygulamada ihlal yapan sürücüler ve vatandaşlar sivil ekipler tarafından tespit edilerek uygulama noktalarına yönlendirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, 2 bin 362 şahsın GBT sorgusu yapıldı. 544 araç ile 344 motosiklet kontrol edildi. Denetimler sırasında 1 aranan şahıs yakalanırken, 18 yoklama kaçağı da tespit edildi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik 60 adet trafik cezası uygulanırken, toplam 97 bin 189 TL para cezası kesildi. Ayrıca 1 kişiye bin 406 TL tutarında idari yaptırım uygulandı. Ekiplerin bölgede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor.