Ataşehir Belediyesi ile Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı arasında, suça sürüklenen veya suça sürüklenme riski altında bulunan çocuklara yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Çocuk odaklı belediye hizmetlerini çeşitlendirmeyi amaçlayan Ataşehir Belediyesi, İlçe sınırları içerisinde suça sürüklenen veya suça sürüklenme riski altında bulunan çocuklar ile ebeveynlerinin, içinde bulundukları çevrenin olumsuz etkilerinden korunmasını sağlamak ve onların sosyal yaşama katılımlarını artırmak için önemli bir adım attı. Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi ile Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı arasında kurumsal iş birliği protokolü imzalandı. Türkiye’de çocuk adalet sistemi ve çocuk suçluluğunu önleme alanında çalışan ilk sivil toplum örgütü olan Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, çocuk ve gençlerin yaşam becerilerini geliştirerek, topluma etkin katılımlarını sağlamayı hedefliyor. Ataşehir Belediyesi ve Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı arasında imzalanan protokolle birlikte, ortak projeler geliştirilerek risk altındaki çocukların özgürlüğünden yoksun bırakılmadığı, hak temelli bir toplum inşa etmeye yönelik önemli adımlar atılacak. Bu amaç doğrultusunda, çocukların ve ailelerin belediye hizmetlerine erişimlerinin sağlanması ve karar alma süreçlerinde temsil edilmelerine yönelik bütüncül önleyici ve koruyucu destek hizmet modelleri geliştirilmesi sağlanacak.

"Ataşehir’i çocuk dostu bir kent yapmak için çalışıyoruz"

Çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik bir adım attıklarını belirten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ataşehir’i çocuk dostu bir kent yapmak için çabaladıklarını dile getirdi. Başkan Adıgüzel konuşmasında, "Çocuklar için eşit ortam oluşturulması, onların gelişimlerine katkı sağlamamız ve hayatlarına dokunmamız bizim için çok kıymetli. Türkiye’nin gündemine oturan, suça sürüklenen çocuklar konusunda neler yapabileceğimizi düşündük. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı ile suça sürüklenme riski taşıyan çocuklarımızın erken dönemde desteklenmesi, adalet sistemiyle karşılaşan çocuklarımızın ise onarıcı, kapsayıcı ve hak temelli yöntemlerle güçlendirilmesi adına önemli bir iş birliği protokolü imzaladık. Kendilerinin tecrübelerinden faydalanmak, birlikte projeler üretmek ve insan kaynağı gücünü kaynaştırarak bir sinerji oluşturmak bizim için çok kıymetli. Ataşehir’de hiçbir çocuğun kendini yalnız hissetmediği, her çocuğun güvenli, destekleyici ve adil bir yaşam hakkına sahip olduğu bir gelecek için kurduğumuz bu güçlü iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Oluşturduğumuz model diğer belediyelere de örnek olacak"

40 yıla yaklaşan bir süredir çocuk suçluluğunun önlenmesi için çalıştıklarını belirten Selmin Cansu Demir ise, "Şuna inanıyoruz ki çocuk suçluluğu aslında önlenebilir. Bunu önlemek için de sadece sivil toplum örgütlerinin değil, Bakanlık başta olmak üzere kamu kurumlarının üzerine de görevler düşüyor. Ataşehir gibi nüfusu yüksek ve suça sürüklenme riskinin de olabildiği yerlerde yerel yönetimlerin bu önleyici hizmetleri erişilebilir kılması, çocuklara suçun ve çetelerin dışında bir seçenek sunmaktadır. Burada oluşturduğumuz model inanıyorum ki diğer belediyelere de örnek olacak" dedi.

Düzenlenen protokol töreninde imzalar, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Başkanı Selmin Cansu Demir tarafından atıldı.