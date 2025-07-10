İstanbul merkezli üç ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Tutdere'nin de aralarında bulunduğu iki şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Tutdere hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Bugün İçişleri Bakanlığı, Tutdere'nin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Açıklamada, İstanbul merkezli üç ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında olduğu iki şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı, Tutdere hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi