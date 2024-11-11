Adıyaman'da Uyuşturucuya Geçit Yok” sloganıyla hareket eden Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, büyük bir operasyona imza attı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan arama sonucunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Durdurulan araçta bulunan ve adli aramaya tabi tutulan A.S. ve R.E. isimli şahısların üzerinde yapılan detaylı kontrollerde, çuval içerisinde şeffaf jelatin poşetlere sarılı 15 parça halinde toplamda 16 kilogram 815 gram skunk maddesi bulundu.

Ele geçirilen uyuşturuculara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan yasal işlemler sonucunda A.S. isimli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi; R.E. hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı yürüttükleri kararlı mücadelenin süreceğini vurguladı.