Adıyaman’da bir alışveriş merkezinde kozmetik ürün çalarken suçüstü yakalanan iki şahıs güvenlik görevlilerinin dikkatiyle fark edilerek, adli makamlara sevk edildi.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyama'nda alışveriş merkezinde kozmetik ürün çalan A.K. ve B.K. isimli şüpheliler, güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde fark edildi. Güvenlik kameralarıyla tespit edilmesi sonrasında kozmetik ürün reyonunda şüpheli davranışları gözlemlenen şahıslar, ürünleri çanta ve ceplerine saklamaya çalışırken yakalandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek ifadeleri alınan A.K. ve B.K., olayın ardından adliyeye sevk edildi.

Haklarında “hırsızlık” suçlamasıyla dava açılan iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemede yargılandı.

Alışveriş merkezinde yaşanan hırsızlık girişimi, özellikle mağaza sahipleri ve müşteriler arasında tedirginliğe yol açarken, bu tür olayların önlenmesi adına alışveriş merkezlerinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Yetkililer, alışveriş merkezlerinde bu tür olaylara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.