AK Parti Adıyaman Milletvekili ve MKYK Üyesi Resul Kurt, Adıyaman merkez Rezip Köyü'nde Ak Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan ve dünyaca ünlü Şef Biral Serttaş ile kurum müdürleriyle birlikte depremzede çocuklarla bir araya geldi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman merkez Rezip köyünde AK Parti Adıyaman Milletvekili ve MKYK Üyesi Resul Kurt, dünyaca ünlü Şef Biral Serttaş, Ankara ve Adana’dan gelen ekiple birlikte öğrencilere hamburger hazırlayıp ikram etti.

Öğrencilerimizin çeşitli aktivitelerle güzel bir gün geçirmeleri için uğraştıklarını ifade eden Milletvekili Kurt, "Onların gözlerindeki mutluluğu görmek bizim için çok anlamlı. Biliyoruz ki çocuklarımızın yüzü güldüğünde bizlerde mutlu olacağız. Böylesi anlamlı bir organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Rezip Köyü'nde düzenlenen programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, AK Parti Adıyaman Milletvekili ve MKYK Üyesi Resul Kurt, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Kelleş, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Adıyaman İl Tarım Müdürü Nurettin Kıyas ve Ak Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu katıldı.