Adıyaman'da uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik Jandarma tarafından sürdürülen sıkı takipler sonucu 18 şüpheli şahıs çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerle yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, uyuşturucu satıcı/kullanıcılarına yönelik operasyon Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nca, il merkezi ve ilçelerinde düzenlendi.

Belirlenen uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda; 19 gram metamfetamin, 7 gr Bonzai, 5 gr Kubar esrar, 7 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirilerek toplam 18 şüpheli şahıs yakalandı.