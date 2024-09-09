Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilere moral ziyaretinde bulundu. Başkan Özdemir, Nedim Öztan İlkokulu ve İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi. "Siz bizim geleceğimizsiniz" diyen Başkan Özdemir, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığından ayrılmamalarını istedi. Ziyaretleri sırasında okul yöneticileriyle eğitim destekleri hakkında fikir alışverişinde bulundu ve İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu’nda, okul müdürü Köksal Bülbül'ün saz çaldığı sürpriz bir an yaşadı. Başkan Özdemir’e Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları da eşlik etti.