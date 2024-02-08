Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda polis noktasına düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş’ın vurulduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silah seslerinin duyulmasıyla birlikte kaçarken vurulan kadının yere yığıldığı, öncesindeyse kadın teröristin polise biber gazı sıktığı görüldü.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın C kapısında bulunan polis noktasına silahlı terör saldırısı düzenlenmiş, çıkan çatışmada DHKP-C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Olayda Dilfıraz Karataş isimli vatandaş hayatını kaybederken, 3’ü polis memuru 6 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Teröristin biber gazı sıktığı anlar kamerada

Güvenlik kamera görüntülerinde metrobüs girişi önünde polislerin GBT sorgulaması yapmak için teröristleri durdurduğu sırada kadın terörist Pınar Birkoç’un polise biber gazı sıktığı, daha sonra silahla ateş etmeye başladığı görüldü. Kamera görüntülerinde ayrıca teröristlerin kaçarken silahla ateş ettikleri sırada oradan geçen Dilfıraz Karataş’ın vurularak yere yığıldığı görüldü.