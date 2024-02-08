Boztaş Premium Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Palandöken, bu yeni uygulama ile ilgili şunları söyledi;

"Boztaş Premium olarak, çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini gözetmeyi ve aile yaşamlarını desteklemeyi her zaman ön planda tutuyoruz. Kadın çalışanlarımızın iş yaşamında daha aktif rol almalarını ve potansiyellerini tam olarak kullanabilmelerini teşvik etmek için bu yeni çocuk bakım yardımını uygulamaya koyduk. Bu sayede çalışan annelerimiz, çocuklarının bakım endişesi olmadan işlerine daha rahat konsantre olabilecekler."

Boztaş Premium'un çocuk bakım yardımı, şirketin kadın çalışanlara sunduğu çeşitli desteklerden sadece biri. Şirket, esnek çalışma saatleri, kreş imkanı ve anne-babalık izni gibi imkanlar da sunarak çalışan annelerin iş yaşamında daha kolay uyum sağlayabilmelerini sağlıyor.