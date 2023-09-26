Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) 167nci kuruluş yıldönümüne özel düzenlenen programa katıldı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve kara yolu ulaşımını sağlayacak Zengezur Koridoru bağlantısının tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacağını belirterek, "Bir an önce bitirilmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesinin imzalarını da dün attık. Özellikle Kafkasya'daki normalleşme için de hayati önem taşımaktadır" dedi.

Son 20 yılda demiryollarına yaklaşık 880 milyar lira yatırım yaparak hatların tamamını yenilediklerini ve büyük yatırımlar, iyileştirme ve kalkınma hamleleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Uraloğlu, "Böylece demiryollarımız üstündeki ölü toprağını attı. Tarihi İpek Yolunun canlandırılmasını amaçlayan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattını inşa ettik. Bu proje ile birlikte Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demiryolu ulaşımı mümkün hale getiren Marmaray ile Londradan Pekine kadar en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demiryolu koridorunu oluşturduk" dedi.

Demiryollarında yeni destinasyonlarla ulaşım ağını ve yük taşımacılığı sektörünü güçlendirdiklerini belirten Uraloğlu, 2021 yılında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattındaki yük taşımacılığına Karabağ güzergahını da ekleyerek Turkuaz Ekspresi ile Türkiye-Azerbaycan arasındaki yük taşımacılığının daha da artmasını sağladık. Bunun yanı sıra İran üzerinden Afganistan, Pakistan, Orta Asya ülkeleri ve Çine yük taşınabilmesi için ilgili ülkelerin demir yolu idareleri ile yapılan iş birlikleri de sonuçlarını veriyor. Ayrıca Türkiye-İran üzerinden Afganistan, Pakistan ve Türk Cumhuriyetlerine taşımalar da giderek artıyor. Türkiye ile İran arasındaki taşımalar her geçen gün artarken ilk etapta bu taşımaların 1 milyon tona ulaşmasını hedefliyoruz açıklamalarında bulundu.

ZENGEZUR KORİDORUNUN BİR AN ÖNCE BİTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK

Öte yandan geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahcivana günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldık, ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşmeler kapsamındaki ana konulardan biri de Zengezur Koridoruydu. Zengezur Koridoru sadece Nahcivanın Azerbaycanla olan ulaşımı açısından değil, 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusu ve 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü ile tüm Türk Devletlerini ilgilendiren önemli bir projedir. Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru bağlantısının hayata geçmesi aslında tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacaktır. Özellikle Kafkasya'daki normalleşme için de hayati önem taşımaktadır. Dünkü görüşmelerin ardından bu hattın bir an önce bitirilmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesinin imzalarını attık".

Zengezur Koridorunun ilerleyen zamanlarda Güney Kafkasyada ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yeni imkanlar sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Zengezur Koridorunun işlerlik kazanmasıyla beraber, orta koridorun demiryolu ve karayolu yük taşıma kapasitesi artacak, bu da Pekinden Londraya uzanan Doğu-Batı ticaretinin artışına olumlu katkıda bulunacaktır. Orta koridorun etkinliğinin artmasıyla hem Azerbaycan ile Hazar Denizi üzerinde geliştirilebilecek hem de ülkemizin bölgedeki stratejik konumunun önemi artacaktır" diye konuştu.