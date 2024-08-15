AFAD binlerce vatandaşa eş zamanlı SMS atarak uyarıda bulundu.BURSA (İGFA) - AFAD'dan yapılan eş zamanlı SMS uyarısında, 10 günlük yüksek sıcaklık uyarısının yanı sıra açık alanda ateş yakmanın yasak olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yurdun dört bir yanında görülen orman yangınları ve artan sıcaklıklar sebebiyle alınan önlemi duyuran mesaj kısa sürede çok kişiye ulaştırıldı.

Uyarı mesajında, Orman Genel Müdürlüğü'ne göre 10 gün boyunca meteorolojik nedenlerle vatandaşların açık alanda ateş yakmamalarını, yakanları uyarmaları ve 112'ye bilgi vermeleri istendi.