Kocaeli’de bireylerin afet durumunda hayatta kalma ve sevdiklerini kurtarmaya çalışma refleksinin doğru biçimde uygulanması için eğitimler veriliyor.

Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve kent konseyinin desteklediği YEDEP Projesi (Yerel Destek Programı) çerçevesinde afet gönüllüsü yetiştirmek amacıyla eğitimlerini sürdürüyor. Projenin ilk etabında Körfez, Derince, Başiskele ilçelerinde 36 saatlik eğitimler tamamlandı. Gönüllülere, 24 saat teorik, 12 saat pratik olmak üzere afet bilinci ve gönüllülük, afet psikolojisi, temel yangın söndürme, temel ilk yardım, aktif haberleşme (telsiz) eğitimleri verildi. Bu eğitimlere katılan 77 gönüllü ile birlikte 10-11 Haziran tarihlerinde Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkında yüksek açı, kaya inişi, sedye ile hasta-yaralı taşıma, çadır kurma, selde ip geçişi, ipler ve düğümler, gece araması eğitimleri verildi.

Kocaeli Mahalle Afet Gönülleri Derneği, afete hazırlık projesi çerçevesinde Körfez’de eğitimlere tekrar başladı.