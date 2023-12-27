Tekirdağ’da afet ve acil durumlara karşılık eğitimler sürüyor.
AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan "Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Marmaraereğlisi Asfalt Sathi Kaplama Şantiye Şefliği" personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.
Kurumda verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinildi.Kaynak: iha