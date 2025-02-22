Türkiye’nin en önemli ticaret ortakları arasında yer alan Mısır, Fas ve Libya ön plana çıkarken, Libya ve Sudan’a yapılan ihracatta dikkat çekici artış yaşandı.

Son yıllarda Türkiye’nin Kuzey Afrika’daki ticaret ve yatırım hamleleri hız kazanmış durumda. Demir-çelik, kimya, hububat ve otomotiv gibi sektörlerde gözle görülür bir yükseliş kaydedilirken, 256,3 milyon dolarlık ihracat hacmiyle Mısır, Türkiye’nin bölgedeki en büyük ticaret partneri oldu.

Libya’ya yapılan ihracat yüzde 37,7 oranında artarak en hızlı büyüyen pazar oldu. Sudan’a yönelik ihracat ise tam yüzde 365’lik bir sıçrama kaydederek rekor kırdı. Öte yandan, Cezayir