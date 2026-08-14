Emlakjet'in Endeksa verileriyle hazırladığı Temmuz 2026 Konut Değer Raporu'na göre Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatı 5 milyon 212 bin 875 TL'ye ulaştı. Ortalama konut metrekare satış fiyatı ise 41 bin 703 TL olarak hesaplandı.

Konut metrekare fiyatları son bir yılda nominal olarak yüzde 23,3 artarken, enflasyondan arındırılmış yıllık değişim yüzde -6,6 oldu. Temmuz ayında fiyatlar bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 1,9, reel olarak yüzde 0,5 yükseldi. Haziran ayında yüzde -0,2 olan aylık reel değişim böylece yeniden pozitife döndü.

Konut fiyatlarında en yüksek artış Ordu'da

En fazla konut satışı yapılan 30 il arasında yıllık metrekare fiyat artışının en yüksek olduğu il yüzde 32,4 ile Ordu oldu. Ordu'yu yüzde 28,7 ile Ankara, yüzde 28,5 ile Kocaeli, yüzde 27,1 ile Denizli ve yüzde 26,9 ile Elazığ takip etti.

Ordu, yıllık reel değişimde de yüzde 0,4 artışla pozitif bölgede kalan tek il oldu. Ankara'da yıllık reel değişim yüzde -2,5, Kocaeli'de ise yüzde -2,6 olarak gerçekleşti.

Beş büyük ilde Ankara öne çıktı

Nüfusa göre en büyük beş il arasında yıllık konut metrekare fiyat artışında Ankara yüzde 28,7 ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'da artış yüzde 26,5, Antalya'da yüzde 25,8, Bursa'da yüzde 21,7 ve İzmir'de yüzde 21 oldu.

Ortalama metrekare satış fiyatı İstanbul'da 65 bin 78 TL, Antalya'da 55 bin 495 TL, İzmir'de 53 bin 974 TL, Ankara'da 38 bin 674 TL ve Bursa'da 36 bin 83 TL olarak hesaplandı.

Ortalama konut satış fiyatı İstanbul'da 7 milyon 158 bin 580 TL, İzmir'de 6 milyon 476 bin 880 TL, Antalya'da 6 milyon 104 bin 450 TL, Ankara'da 5 milyon 27 bin 620 TL ve Bursa'da 4 milyon 690 bin 790 TL oldu.

İstanbul'da ortalama konut fiyatı Temmuz 2025'teki 5 milyon 864 bin 958 TL'den Temmuz 2026'da 7 milyon 158 bin 580 TL'ye yükselerek bir yılda yaklaşık 1,3 milyon TL arttı.

En pahalı konutlar Muğla'da

Temmuz itibarıyla konut metrekare fiyatının en yüksek olduğu il 87 bin 244 TL ile Muğla oldu. Muğla'yı İstanbul, Antalya, İzmir ve Çanakkale takip etti.

Ortalama konut satış fiyatında da 11 milyon 341 bin 720 TL ile Muğla ilk sırada yer aldı. Muğla'yı 7 milyon 158 bin 580 TL ile İstanbul, 6 milyon 894 bin 720 TL ile Aydın, 6 milyon 476 bin 880 TL ile İzmir ve 6 milyon 192 bin 892 TL ile Çanakkale izledi.

Konut satışları yüzde 17 geriledi

Türkiye genelinde temmuz ayında 123 bin 603 konut satıldı. Satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 geriledi.

Beş büyük il içinde İstanbul 22 bin 594 konut satışıyla ilk sırada yer aldı. Ankara'da 9 bin 640, İzmir'de 6 bin 547, Antalya'da 6 bin 305 ve Bursa'da 3 bin 897 konut satıldı.

Verileri değerlendiren Emlakjet CEO'su Görkem Öğüt, şunları söyledi:

"Temmuz verileri konut piyasasında talebin farklı segmentlerde farklılaştığını gösteriyor. Toplam satışlar yıllık bazda yüzde 17 gerilerken, ipotekli satışların yüzde 23,7 artması finansmana erişebilen alıcının yeniden piyasaya girdiğine işaret ediyor. İlk el satışlardaki gerilemenin yüzde 8,6 ile sınırlı kalmasına karşılık ikinci el satışların yüzde 20,8 düşmesi de bu ayrışmayı net biçimde ortaya koyuyor. Emlakjet ve Endeksa verilerini birlikte değerlendirdiğimizde, fiyatlarda yıllık reel kayıp sürerken kısa vadede daha dengeli bir seyir görüyoruz. Önümüzdeki dönemde konut kredisi kullanımındaki hareketliliğin daha geniş bir alıcı kitlesine yayılması, sektör açısından önemli bir destekleyici unsur olacak."