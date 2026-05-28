Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, Çad ile Sudan arasındaki 750 bin mülteciyi barındıran dünyanın en büyük mülteci kamplarından biri olan Adre mülteci kampında futbol müsabakaları, sinema geceleri gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Dernek, savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren çocuklar için futbol maçı düzenledi.

Buradaki çocuklara 2002 Dünya Kupası kadrosundaki milli futbolcuların ve bu dönemdeki milli futbolcuların isimlerinin olduğu formalar dağıtılırken, çocuklar da aralarında maç yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Yapılan etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan ANDA Derneği Genel Başkanı Okan Tosun, 'Bizler vatanımızın ve bayrağımızın iyilik elçileri olarak dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin 'Nerede bir mazlum varsa' esasıyla dünyanın dört bir yanında çalışmalarını sürdüren gönüllüleriz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken yalnızca insani yardım dağıtımları yaparak görev bölgelerimizden ayrılmıyoruz. Bu çocuklar dünyamızın geleceği. O nedenle yavrularımızın psikososyal gelişimlerini de önemsiyor, onları açlık, savaş ve korku üçgenine sıkışan hayatlarından biraz olsun uzaklaştırabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu etkinlikler de bunun bir parçası' dedi.

'Bugün de sahada olan iki takımın da Türk Milli Takımı olmasının aslında anlamlı bir amacı var' diyen Tosun, '24 yıl önce bizleri hem Dünya Kupasına katılma, hem de dünya üçüncüsü olmalarıyla gururlandıran takımımız ile bu yıl aynı başarıyı gösteren takımımızı karşı karşıya getirdik. Yani 'konu iyilikse kazanan daima Türkiye' demiş olduk' ifadelerini kullandı.