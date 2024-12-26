Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ın Güney Koreli Şef Paik Jong-won’a gönderdiği Afyon kaymağı Kore’de çok sevildi. Koreli Şef Paik Jong-won’un televizyonlarda Afyon kaymağı ve Türk balını övmesinin ardından Türkiye’den ihracat başladı.

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olarak Gunnies Rekorlar Kitabı’na giren Türk Hava Yolları, Türk lezzetlerinin tanıtılmasında önemli bir rol oynuyor. Son olarak Güney Koreli Şef Paik Jong-won’un İstanbul seyahatinde yediği bal kaymaktan övgü dolu sözlerle bahsetmesi, bu Türk lezzetinin Güney Kore’de sofralarda yer almasına neden oldu.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Paik Jong-won ismini ben geçen sene Güney Kore’ye yaptığım ziyarette duydum. Müdür arkadaşımız bu meşhur şefin bir İstanbul ziyaretinde kahvaltıda bal ve kaymak yediğini ve bunu da ülkesine döndükten sonra kendi TV şovlarında överek anlattığını söyledi. Akabinde de Güney Kore’ye bal ve kaymak ihracatına başladığımızı ve bu ülkeye taşıdığımız kargoda da bu durumu takip ettiğini söyledi. Çok kaymak seven biri olmamama karşın bir keresinde Afyonkarahisar’a yaptığımız ziyarette öğle yemeği sonrası yediğimiz ekmek kadayıfının üstüne gelen Afyon kaymağının tadına bakarak hayran kalmıştım. Bunun üzerine aklıma Güney Kore’deki şef geldi ve bu kadar lezzetli bir kaymağa onun yorumunun ne olacağını düşündüm” dedi.

Koreli şefi Türkiye’ye davet etti

Bunun üzerine Güney Koreli şefe kaymak gönderme kararı aldığını belirten Bolat, “Sonrası biraz lojistik, biraz ısrar ve nihayetinde de bir başarı hikayesi oldu. Uzun bir seyahatte olan Jong-won’un ülkesine dönüş günü takip edildi. Afyonkarahisar’dan taze elde edilmiş olan kaymak, en uygun şartlarla Güney Kore’ye götürüldü ve teslim edildi. Netice ise ekteki videoda görülüyor. Afyonkarahisar’ın birçok tarihi ve kültürel özelliklerinin yanında mutfağının önemli sembollerinden bir tanesi olan kaymak da Güney Kore’den gelecek turistler için bir deneyim konusu olacak. Daha önceleri ülkemizi sık ziyaret etmiş olan ve birçok lezzetimizi de denemiş olan Şef Jong-won’u önümüzdeki yaz Mezopotamya turizm rotamız üzerinde olan Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa şehirlerimizde ağırlayacağız ve buradaki bize has lezzetleri yöresel şeflerimizle beraber deneyimleyeceğiz” ifadelerini kullandı.