Afyonkarahisar’da Mutlaka Görmeniz Gereken Yerler

En turistik bölgelerinden popüler olanlarına kadar bir çok antik ve tarihi yerleri barındıran Afyonkarahisar, karşımıza hala ayakta duran mimari eserleri ile çıkıyor.

Afyonkarahisar Kalesi

Kale deyince aklımıza ilk gelen unsuru koruma kalkanı niteliğinde simgelendiririz. Afyonkarahisar içinde aynı şekilde olan Karahisar kalesi ünü ile adeta şarkı sözlerine konuk olmuştur. Volkanik bir kütle üzerinde yer alan kale 226 metre bir yüksekliğe sahiptir. Kale’nin dili olsa da bizlere Bizans ve Selçuklular zamanında yaşanan çarpışmalara olan tanıklığını anlatsa diye düşünürken, ziyaret sırasında sizleri alıp o döneme götürdüğü herkes tarafından olağan karşılanmaktadır. Kale içerisinde birçok tapınma yeri bulunurken, 4 adet su çukuru da gözlerden kaçmamıştır.

Afyon Masal Dünyası Parkı

Masal denilince akıllara gelen ilk şey nedense hep çocuklardır. Oysa ki büyüklerinde masala ihtiyacı vardı. Özellikle hafta sonu tatil planlarını hem çocukları adına hem de kendi adlarına planlamak isteyen anne babalar Afyon Masal Dünyası Parkı sizlere kapılarını açtı. 2016 ‘ dan bu yana hizmet veren park kısa süre içerisinde herkesin severek vakit geçirdiği gözde mekanlar arasında yer almayı başardı.

Kayıhan Göynüş Vadisi ve Kaya Kiliseleri

Afyonkarahisar Eskişehir yolu üzerinden batıya dönülerek ulaşılan Kayıhan Göynüş Vadisi ve Kaya Kiliseleri görünüşleri itibariyle özellikle de üst yapılarında yer alan aslan kabartmaları ile yoldan geçen herkesin uğrak yeri olmayı başarmıştır. İçerisinde Aslantaş ve Yılantaş mezar odaları bulunmaktadır. Bu gizemli vadi ve kiliseyi gezmek için karayolu üzerinde yer alıyor olması yolculuğunuz esnasında ziyaret etmeden geçmeyiniz.

Millet Hamamı

Çoğu kişi tarafından gavur hamamı olarak da bilinmektedir. Hamam kadınlar ve erkekler kısmı olmak üzere iki ayrı cepheye ayrılmıştır. Hamamı ziyaret edenlerin merakla sorduğu sorulardan birisi de hamamın yapılış tarihi olmaktadır. Fakat hamamın yapılış tarihi tam olarak bilinmesede mimari yapısı olarak Osmanlı dönemini andırmaktadır. Çıkan bir yangın sonucu hamamın kadınlar bölümü Ermeniler tarafından yeniden inşa edilmek durumunda kalmıştır.

Afyon Başkomutanlık Milli Parkı

Afyonkarahisar Altıntaş ve Dumlupınar arasında günlerce gece gündüz demeden devam eden savaş Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile sona ermiştir. Düşüncesi ile bile adeta tüyleri ürperten bu zaferde askerlerimiz ve ulu önder Atatürk Kocatepe’de Büyük Taarruz harekatını başlatarak 27 Ağustosta Afyonkarahisar alınmıştır. Türk Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasında adeta büyük öneme sahip olan Afyon Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı ziyaret etmeden Afyonkarahisar’dan ayrılmayınız.

Afyon Sandıklı Kalesi

Çok eski çağlardan beri var olan kale sur ile çevrilmiş olan küçük yapısı ile de günümüze kadar bir parçada olsa taşınmayı başarabilmiştir. Sur duvarı parçası ile ziyaretçilerini karşılayan Afyon Sandıklı Kalesi Eski Tunç Çağına ait bir kale olarak yer almaktadır. Kalan tek bir parçası ile dahi yapılmış inşa edilmiş olduğu günlere ve tarihin kokusunu hissettirmeye yetmektedir.

Afyon Çay Kervansarayı

Afyon Çay Kervansarayı denilince akıllara hepimizin kuşkusuz tavşan kanı çaylar gelmiştir. Hanlar hamamlar da sırça köşkler de yudumlanan çayın tadı bir ayrı olsa da Selçuklu dönemine ait olan bu yapının her ne kadar avlusu tahrip olmuş olsa da diğer bir kapısı olan kışlık kapalı kısmı günümüze kadar korunabilmiştir. Mimar Mehmet Oğlu Oğul Bey’e yaptırılmış olan bu han’ın kapı üzerine mimarın simgesi olan Pars arması işlenmiştir. Ziyaretçilerin fotoğraflamak için can attığı bu armayı görmeden içeri adım atmayınız.

Altıgöz Köprüsü

Köprünün’de altı gözümü olur? diye merak edenler soluğu çoktan Afyon Altı Göz Kalesinde aldı. Şehir merkezinde akan Akarçay üzerinde konumlanmış olması ile ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında sayılmaktadır. Gözlerin hepsi aynı olmamakla birlikte ikisi yuvarlak dördü ise sivri olacak şekilde altı adet kemerli göze sahip olan köprü ismi ile merak uyandıran yerler kategorisinde görülmeye değerdir. Çoğu kez onarım aşamasından geçen köprü son kez olarak Kara yolları Genel Müdürlüğü tarafından 1985 yılında restorasyon yapılmıştır.

Mermer Ocakları

Roma dönemine ait olan ve bir bölümünün işlenmiş olarak görüldüğü mermer bloklar halkın da daha rahat ziyaret edip gözlemlemesi açısından ve aynı zamanda kendi haline bırakılıp, yok olmasına yüz tutmaktan ziyade İscehisar ilçesinde yer almasından dolayı ilçe merkezine nakledilmiştir. Açık hava müzesi havası ile halka açık konuma getirilmesi öngörülmüştür.

Afyon Yedikapılar Manastırı

Afyon’un Bolvadin ilçesinde yer alan bu tarihi yapı, aynı zamanda Kemerkaya kasaba sınırları içerisinde yer alan kilise ulaşım açısından oldukça kolay bir konumda yer almaktadır. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen Afyon Yedikapı Manastırının görseli dahi insanlarda merak uyandırmayı başarmıştır. Gezi rehberinize ekleyip Yedikapılar Manastırının bir kapısından da siz girmeyi unutmayınız.

Afyon Buzluk Mağarası

Afyon Buzluk Mağarasına ulaşmak için Kirazlı Yaylasının o temiz havasını içinize çekerek yol almanız mümkün olmaktadır. Aman dikkat! Buzluk mağarasının girişinin sadece bir kişinin geçebileceği büyüklükte olduğunu unutmayalım. İlk girişte o serinletici havası size iyi gelse de ilerilerde buzlanmalar başlamaktadır. Sıcaklık kaybı ile soğuyan sular buharlaşarak zamanla mağaranın buzlarla kaplanmasına neden olmuştur.

Eber Gölü ve Havzası

Afyonkarahisar’dan gelen Akarçay ile beslenen göl adeta sazlık ve kamışlıklardan oluşmaktadır. Bazı küçük derelerinde Eber Gölü’nü besliyor olması devamlılığının sağlanması açısından önem taşımaktadır. Göl suyu’nun tuzlu olmamasının sebebi ise fazla suyunun Akşehir gölüne doğru akmasından kaynaklı olduğu bilinmektedir.

Afyon Zafer Müzesi

Zafer Anıtı ile Afyonkarahisar Kalesi karşısında konumlanmış olan müze şehir merkezinde olması dolayısıyla ziyaretçileri ile hayat bulmaktadır. Cumhuriyet öncesi yapılan bina’da Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin planlandığı aynı zamanda da taarruz emrinin verildiği yer olması açısından önemli yapılar arasında yer almaktadır.

Afyon Sandıklı Hüdai Kaplıcaları

Özellikle de kış aylarında çoğu kişi için vazgeçilmez olan kaplıcalar sunmuş olduğu pek çok imkanlarla da herkesi cezbeder olmuştur. Son zamanlarda kaplıca modası ile gündemde olan pek çok şehrimiz arasında ilk sıralarda yer alan ilimiz Afyonkarahisar olmakla birlikte bu geleneği sürdürmek adına sizlerde kaplıca keyfine varmadan şehir turunuzu tamamlamayınız.

Frig Vadisi Tabiat Parkı

Afyonkarahisar bölgesinin Friglerle tanışması sonucu bölgede hakimiyet kuran Frigler, aslan kabartmalı ve oymalı eserleri ile neredeyse dünyada yer alan en ilginç eserleri oluşturmayı başarmışlardır. Frigler aynı zamanda birbirinde eşsiz eserler yapmaya devam etmişler ve günümüze kadar ulaştırmayı da başarmışlardır.