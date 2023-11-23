Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, sabah saatlerinde köpek gezdiren bir grup vatandaş, Becen Mahallesi Özaltın Sokak üzerindeki boş arazide şok edici bir manzarayla karşılaştı. Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.

Olayın hemen ardından, polis ve sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre, hayatını kaybeden şahsın kimliği Ö.A. (30) olarak tespit edildi. Ceset, detaylı incelemelerin yapılması amacıyla hastane morguna kaldırılarak otopsi için beklemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma yürütülüyor.