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Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının büyümeden söndürülmesiyle olası bir facianın önüne geçildi.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Edinilen bilgilere göre, balkon koruma demirlerine kaynak yapıldığı sırada kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, balkonda bulunan eşyalara sıçradı. Kıvılcımların eşyaları tutuşturmasıyla balkonda yangın çıktı.

Yangın, Kemalpaşa Mahallesi Gelincik Sokak’ta bulunan bir apartmanın balkonunda meydana geldi.

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