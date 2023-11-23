Denizli'nin Çardak ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Taylandlı turistleri taşıyan bir otobüs ile bir otomobil çarpıştı. Saat 12.00 sıralarında Denizli-Afyonkarahisar kara yolu Çardak ilçesi girişindeki Havaalanı Kavşağı'nda gerçekleşen olayda, İbrahim Tork'un kullandığı 34 AE 1422 plakalı tur otobüsü, kontrolsüz bir şekilde tali yoldan çıktığı iddia edilen avukat Şükriye Şule Usta'nın yönetimindeki 64 ABN 370 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan tur otobüsü, kavşak içindeki yön tabelasına çarparak durabildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte toplam 27 Taylandlı turist yaralandı. Olay yerine çağrılan acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, hızla müdahalede bulundu. Polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak kaza yerini trafiğe kapattı ve ulaşımı alternatif yollardan sağladı. Otobüsteki yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve ambulanslarla Çardak ve Denizli'deki hastanelere sevk edildi. Yapılan açıklamaya göre, tedavi altına alınan yaralılardan 2 turistin durumu ağır.

Olay yerinde yapılan polis incelemelerinin ardından, karışan araçlar çekicilerle kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.