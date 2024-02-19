Şile Ağva’da yeni yapılan fitness merkezi Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın katılımıyla hizmete açıldı. Açılışta konuşan Başkan Ocaklı, "Ağva’ya yakışanı yapıyoruz, en güzelini yapıyoruz. Yapmaya devam ediyoruz ve en güzellerini yapacağız" dedi.

Şile Belediyesi tarafından Şile Ağva’da fitness merkezi açıldı. Ağva’da merkezdeki fitness merkezi açılışına Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın yanı sıra, Şile Kaymakam’ı Mehmet Nebi Kaya, Kırkpınar Yağlı Güreş Başpehlivanı Recep Kara, Kırkpınar Yağlı Güreş Başpehlivanı Recep Kara, muhtarlar ve Ağvalı vatandaşlar katıldı. Kokteyl ile başlayan açılış töreni katılımcıların kürsü konuşması ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın fitness merkezini gezmesiyle devam etti. Ayrıca Başkan İlhan Ocaklı, fitness merkezinde bulunan yürüyüş bandında da spor yaptı. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı tarafından açılan fitness merkezi haftanın 7 günü kadın ve erkek karma olarak hizmet verirken, haftanın 2 günü ise sadece kadınlara hizmet verecek.

"Bizi izlemeye devam edin, projelerimizi yapmaya devam ediyoruz"

Ağva’da fitness merkezî açılışında konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Yani projelerimizi yapıyoruz yapmaya devam ediyoruz ve yapacağız. Durmadan usanmadan verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Fitness salonumuz hayırlı olsun. Ağva’ya yakışanı yapıyoruz ve yapmaya da devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin inşallah en güzellerini önümüzdeki günlerde birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Gençliğe en çok yatırım yapan belediye ödülünü aldık. Şile’de gençlere verdiğimiz değer ve böyle anlamlı yatırımlar Ağvalı gençlerimiz ’biz de isteriz’ dediler, biz de onların bu talebine evet dedik. Ağvaspor ve gençler antrenman yapabilecekleri yerleri görmek istiyorlardı. Biz de bunun adımını attık. Yeni kurulacak Ağvaspor’da kuruluş aşamasında. Ağvalı gençlerimiz ile inanıyoruz ki iyi dereceler elde edeceğiz. Verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz" dedi.