İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ‘Ahbaplar suç örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Başsavcılık tarafından soruşturmaya ilişkin şüpheliler hakkında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler olmak üzere dört ana başlık altında işlem başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Sağlık kontrolünden de geçirilecek olan şüphelilerin, ilerleyen saatlerde savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor. Öte yandan, konuya ilişkin başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.