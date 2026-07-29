Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü'nün; Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personeliyle yaşadığı tartışmanın ardından gelen kepçelerin planlı çalışma olduğu açıklandı.

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, söz konusu çalışmanın Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yürütüldüğü belirtilerek, 'Başpınar Mahallesi 1146. Sokak'taki belediye çalışması ise Belediyemizin önceden planlanan çalışma programı kapsamında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içerisinde yürütülen kaldırım ve durak yenileme çalışmalarının bir parçasıdır. Söz konusu çalışmalar, ilçemizin farklı noktalarında devam eden üstyapı yatırımlarının bir bölümünü oluşturmaktadır' ifadeleri kullanıldı.