Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheliden 52’si gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 56 ev, 15 iş yeri ve 41 araçta arama yapılarak bazı materyallere el konuldu. Soruşturma çerçevesinde Etimesgut Belediyesi binasında da polis ekiplerince arama gerçekleştirildi.