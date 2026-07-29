Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan su dolu çukurun çevresinde yeterli güvenlik önlemi bulunmadığı görüldü. Özellikle çocukların bulunduğu bölgede, çukura düşme ve su nedeniyle boğulma riski yaşanabileceği belirtildi.

Çukurun çevresinde yıkılmaya yüz tutmuş yapıların ve çeşitli molozların bulunması da tehlikeyi artırırken, vatandaşlar olası bir kazanın yaşanmaması için yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Mahalle sakinleri, çocukların güvenliği açısından su dolu çukurun bir an önce kapatılmasını ve bölgenin güvenli hale getirilmesini bekliyor.