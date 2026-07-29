Patates tarlasında çalışan Hüseyin Mera, barınma koşullarının yetersiz olduğunu belirterek, çadırların yağışlarda su altında kaldığını söyledi.

Mera, "Çoluk çocuk burada çalışıyoruz. Ne tuvaletimiz var, ne elektriğimiz var, ne suyumuz var. Çadırlarımız da sağlıklı değil. Çok zor şartlarda yaşamaya çalışıyoruz." dedi.



"SİGORTAMIZ YOK, TÜM MASRAFLARI KENDİMİZ KARŞILIYORUZ"

Tarım işçisi İbrahim Aslan ise mevsimlik tarım işçilerinin yıllardır aynı sorunları yaşadığını ifade ederek, yetkililerden destek beklediklerini söyledi. Aslan, günlük yevmiyelerin ağır çalışma şartları karşısında yetersiz kaldığını belirterek, ulaşım, elektrik, su ve barınma giderlerini kendilerinin karşıladığını dile getirdi.



Tarım işçilerinin sigortasız çalıştırıldığını iddia eden Aslan, "Bu işi yapıyoruz ama sahip çıkan yok. Gidiş geliş masrafımız cebimizden, elektriğimizi ve suyumuzu kendimiz ödüyoruz. Çadır kurduğumuz alan için bile kira veriyoruz." ifadelerini kullandı.



MİLLETVEKİLLERİNE VE BAKANLIĞA ÇAĞRI

Açıklamalarında başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere Şanlıurfa milletvekillerine çağrıda bulunan Aslan, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının çözülmesini istedi.

Deprem sonrası kullanılan konteynerlerin mevsimlik tarım işçilerinin barınması için değerlendirilmesi gerektiğini savunan Aslan, yetkililerin bu konuda adım atmasını beklediklerini söyledi.

İnegöl'de patates hasadında çalışan mevsimlik tarım işçileri, özellikle barınma, elektrik, su, hijyen ve sosyal güvence konularında yaşadıkları sorunların giderilmesi için kalıcı çözümler talep ediyor.