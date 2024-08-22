Bursa’nın İznik ilçesinde ahırında kenevir yetiştiren bir şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, İznik Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, İznik ilçesi Göllüce Mahallesi’nde bir evde kenevir yetiştirildiğine dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Ş.A. (25) isimli şahsın ahırına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, ahırın giriş kısmının solunda bulunan tellerle çevrili alanın içerisinde boyları 10 ile 150 santimetre arasında değişkenlik gösteren dikili vaziyette 149 adet kenevir ele geçirildi. Şüpheli Ş.A. ise jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan Ş.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.