Tekirdağ Çorlu'da otomobilin park halindeki cipe çarptığı kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Kazımiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Nefes Park'tan Orion ışıklar yönüne seyreden O.M.S. idaresindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlık geçirmesi sonucu park halindeki cipe çarptı.
'Bir anda gözüm karardı'
Sürücü O.M.S., kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili bilgi veren sürücü, 'Bir anda gözüm karardı' dedi.
Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Kameraya anbean yansıyan kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.