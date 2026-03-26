İstanbul Esenyurt'ta ara sokaktan çıkan kadın sürücü, sokağa girmek isteyen diğer sürücüye yol vermedi. Ters yöne girmeye çalıştığını ve geri çıkması gerektiğini söyleyen sürücüye ise diğer araçtan inen kadın, kışkırtıldığını iddia ederek saldırdı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aracıyla seyir halindeki bir kadın, sokaktan çıktığı sırada farklı bir araçta sokağa girmek istedi. Ters yön olduğunu ve sürücünün yol vermesini isteyen kadın, diğer sürücüye yol vermezken, trafik uzun süre kitlendi. Diğer araçtan inen kadın ise aracında bekleyen sürücünün yanına gelerek tepki göstermeye başladı. Uzun süre ikili arasında yaşanan tartışmaya çevredekiler ve araçtan inen bir adamda dahil olurken, olay kısa süre içerisinde hararetlendi. Öfkeli kadın araca vurmaya başlarken, kadın sürücüde araçtan inmeye çalışırken saldırıya uğradı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.