TikTok'ta canlı yayın açarak izleyenlerden hediye alan '@lazkizi3405' isimli kullanıcı daha çok bağış için göğüslerini açmak isterken düğmesi patlamıştı. Daha sonra yeni videolara çekerek göğüslerini gösteren ve "Bana akıl vermeyin para verin" diyen genç kadın büyük tepki çekmişti.

Gündem olan ve 'Laz Kızı' ismini kullanan genç kadın Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

1 SAATTE 100 BİN LİRA İDDİASI

Polis G.D.'nin Kartal'daki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan G.D., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen genç kadın Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri yapılan G.D. savcılık talimatıyla mevcutlu olarak İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla G.H.'yi serbest bıraktı.

BİR AÇIKLAMADA BAKANLIKTAN GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplayan sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusu ile söz konusu içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu.

Bakanlık bazı basın yayın organlarında yer alan, bir sosyal medya kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplamasına ilişkin haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Haberlere konu kişinin paylaşımlarında, çocukların psikososyal gelişimini olumsuz etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönelik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer verildiği belirtilen açıklamada, şu bilgi yer aldı:

"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."