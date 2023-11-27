Kafirun Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul yâ eyyühel kâfirûn

2- Lâ a’büdü mâ ta’büdûn

3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd

4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm

5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd

6- Leküm dînüküm veliye dîn

Kafirun Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- De ki: Ey kâfirler!

2- “Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.”

3- “Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”

4- “Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.”

5- “Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”

6- “Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”