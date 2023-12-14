CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın oldu.

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısının ardından partiyi 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi’nde temsil edecek ilk adaylar açıklandı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın Ahmet Akın olduğunu açıkladı.

25., 26. ve 27. dönemlerde 3 kez üst üste Balıkesir’i TBMM’de milletvekili olarak temsil eden Ahmet Akın, CHP Genel Merkezi’nde Parti Meclisi üyeliği, Genel Başkan Başdanışmanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı görevleri yaptı.

Adaylık açıklamasının ardından Akın, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu paylaşımda, “Kıymetli hemşehrilerim, benim güzel ailem Balıkesir’im Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğündeki Parti Meclisimiz’in takdiriyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adayım” dedi.