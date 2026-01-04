Türk-İslâm Ülküsü'nün anıt şahsiyetlerinden S. Ahmet Arvasi, vefatının Arvasi 37. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ile Yesevi Alperenler iş birliğinde Sultanahmet'teki Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi'nde düzenlenen programda, Ahmet Arvasi'nin Türk fikir hayatına kazandırdığı kitapları ve kültür mirası ele alındı.

Yesevi Alperenler Ocağı'ndan Kürşat Mican ve TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın açılış konuşmalarını yapmalarının ardından, Nazlı Hilal Aydın ve Muhammed Muhammedoğlu adlı gençler Arvasi'nin şiirlerini okudular.

Oturumu yöneten Hüdavendigâr Onur yaptığı kısa konuşmasında, Arvasi'nin kitaplarıyla, konferanslarıyla bir nesli eğittiğini belirterek, 'Eserleri okunduğunda yaşadığı dönemin sorunlarına çözüm aradığı görülür. Satır aralarında fıkıh ve itikat bilgileri sıkça yer alır. Ahmet Arvasi bir fıkıh âlimidir' dedi.

Avukat ve Türkiye gazetesi yazarı Rahim Er de Ahmet Arvasi'nin büyük bir mütefekkir olduğunu belirterek hocayla ilgili anılarını anlattı. Er, 'Ölümünün ardından yaklaşık 40 yıl geçti ama bıraktığı iz günümüzde devam ediyor, gelecekte yine devam edecektir' diye konuştu.

1990-93 yılları arasında MÇP İstanbul İl Başkanlığını yapan, MHP eski Milletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk de Arvasi'nin Mamak zindanlarında kalp rahatsızlığına yakalandığını belirterek 'Ona bu zulmü yapanlar daha sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu meselesinin çözümü için ayağına gelerek yardım istediler. 'Doğu Anadolu Gerçeği' adlı eseri böyle kaleme alındı' ifadelerini kullandı.

Yazar Muzaffer Doğan da programda yaptığı konuşmada, Arvasi'nin kitaplarını okuduğunu ve etkilendiğini, kendisine de imzalattığını anlattı.

Programın sonunda Hüdâvendigâr Onur, Rahim Er ve Bozkurt Yaşar Öztürk'e Mehmet Ali Bal'ın 'Esmâ-i Hüsnâ' adlı kitabı hediye edildi.