Kağıthane Belediyesi'nin Ramazan ayına özel düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında şair Dursun Ali Erzincanlı, Kağıthane Meydanı'nda gerçekleştirilen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Şiir ve naat dinletisinin yer aldığı etkinlikte Erzincanlı, seslendirdiği eserlerle katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Ramazan ayının manevi atmosferi Kağıthane Meydanı'nda düzenlenen programlarla yaşatılmaya devam ediyor. Kâğıthane Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerde sanatçılar, yazarlar ve akademisyenler vatandaşlarla buluşarak Ramazan'ın birlik ve paylaşma ruhunu pekiştiriyor. Programa katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, dinleti sonunda sahneye çıkarak Erzincanlı'ya çiçek verdi. Başkan Öztekin, programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek Ramazan ayı boyunca Kağıthanelileri farklı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti. Kağıthane Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan etkinlikleri kapsamında söyleşi ve kültür programlarının yanı sıra çocuklara yönelik sahne gösterileri ve çeşitli etkinlikler ay boyunca devam edecek. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek ramazan sohbetleri programlarında; Nur Haktan, Fatih Koca, Saliha Erdim, Eşref Ziya Terzi, Hayati İnanç, Mustafa Cihat ve Merve Gülcemal Kâğıthanelilerle bir araya gelecek.