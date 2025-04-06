Tiyatro dünyasının usta ismi Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayata veda etti.

Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar kimliğiyle sanat camiasında iz bırakan Levendoğlu’nun cenaze töreni, 8 Nisan Salı günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek. Törenin ardından usta sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

"HAKKINI HELAL ET"

Ahmet Levendoğlu'nun vefatının ardından birçok oyuncu, usta isme duygusal veda mesajları paylaştı. Zuhal Olcay da yaptığı paylaşımda, canım hocam Ahmet Levendoğlu huzurla uyu sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Yıldıray Şahinler ise "Hocam. Ahmet hocam! Üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran, “ilke” sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et. İkinci fotoğrafta sınıfımızın devam çizelgesi var. Saklamış. Ne denli titiz bir tiyatro adamı olduğunu o çizelgeden, ne kadar iyi bir hoca olduğunu da sınıftaki isimlerden anlayabilirsiniz." dedi.

Gülsin Onay üzüntüsünü "Ahmet Levendoğlu’nu kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Yakın dostum, sevgili Erenciğimin babası... Tiyatro dünyamızın büyük ustası, hocaların hocası. Huzur içinde yatsın. Ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim" sözleriyle paylaştı.