Ahmet Yenice Ortaokulu öğrencileri tarafından yazılarak sahneye konulan ve 9 skeçten oluşan ‘Zaman denen labirentte mizahla ruhumuzu korur, ironiyle güçleniriz’ adlı gösterisi, büyük ilgi gördü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ahmet Yenice Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Sıdıka Keskin önderliğinde 100 öğrenci tarafından kaleme alınan ve 9 skeçten oluşan ‘Zaman denen labirentte mizahla ruhumuzu korur, ironiyle güçleniriz’ adlı gösteri dün saat 15.30’da, Sevim Yenice Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Öğrenciler, 3 bölümden oluşan gösteride sahne alarak, yeteneklerini gösterdi. Gösteri, velilerin büyük ilgisini çekti.

Veliler, gösteri sonunda öğrencileri ayakta alkışladı.