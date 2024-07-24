SASKİ, Ahmet Yesevi Caddesi’nde altyapı çalışmalarını başlatıyor. Çalışmalar dolayısıyla 25 Temmuz Perşembe ile 28 Temmuz Pazar günü arasında araç trafiğinin alternatif güzergahlardan sağlanacağını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Adapazarı Şeker Mahalle’de bulunan Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde altyapı güçlendirme çalışmalarına başlıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt yenileme programına aldığı cadde önce güçlü altyapı ile buluşacak. 3 gün boyunca aralıksız devam edecek çalışmalar çerçevesinde araç trafiği alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Asfalt çalışmaları öncesinde yapılacak altyapı çalışmaları ile bölgenin üstyapısı uzun ömürlü hale gelecek. Yenilenecek yağmur suyu hatları ile sürücü ve yayalar yoğun yağışlarda dahi caddeyi güvenli bir şekilde kullanacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, vatandaşların çalışmalar boyunca bölgeye alternatif güzergahları kullanmaları rica edildi.