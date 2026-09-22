Ziyaret esnasında tepkisini dile getiren bir öğrenci yakını, saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki çocuğun silaha bu denli kolay ulaşabilmesini sorgulayarak, "Aileler dikkat etmeli. Kocaman bir tüfek 15 yaşında bir çocuğun elinde nasıl olabilir? Biz hepimiz anneyiz, olmaz yani" ifadeleriyle serzenişte bulundu.

"Aile saklayacak, duvara asıp tüfeği orada tutmayacak"

Öğrenci yakınının sözleri üzerine ailelerin sorumluluğuna dikkat çeken Bakan Çiftçi, silahların ev ortamında açıkta bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Aile saklayacak, duvara asıp da tüfeği orada tutmayacak" dedi.

"Dualarımız evlatlarımızla"

Hastanedeki incelemelerinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte yaralı öğrencileri ve ailelerini ziyaret ettiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Manisa’nın Turgutlu ilçesinde içimizi yakan okul saldırısında yaralanan evlatlarımızı, tedavilerinin devam ettiği hastanelerde ziyaret ettik. Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ile birlikte, evlatlarımızın sağlık durumları hakkında hekimlerimizden bilgi alarak kıymetli aileleriyle görüştük; geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Dualarımız evlatlarımızla… Rabbim her birine acil şifalar versin. En büyük temennimiz, bir an önce sağlıklarına kavuşarak ailelerine, arkadaşlarına ve okullarına dönmeleridir."