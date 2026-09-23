İlk deprem saat 01.35’te Dinar ilçesine bağlı Bağcılar’da meydana geldi. 1,2 büyüklüğündeki depremin derinliği 17,4 kilometre olarak ölçüldü. Yaklaşık bir dakika sonra bu kez Bolvadin ilçesine bağlı Karayokuş’ta saat 01.36’da 2,3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin 4,8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Aynı bölgede saat 01.38’de bir deprem daha kaydedildi. Kandilli Rasathanesi, Karayokuş-Bolvadin merkezli son depremin 1,8 büyüklüğünde ve 4,9 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

Kaynak: HABER MERKEZİ