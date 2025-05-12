Toplantıya AK Parti Bursa Milletvekillerinin yanı sıra Bursa’daki AK Partili 11 belediye başkanı ve ilçe başkanları da katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Bursa'daki yatırımları da dikkat çeken kalemlerden biri oldu. Başkan Gürkan’ın verdiği bilgiye göre, 2023-2025 yılları arasında toplam 258 bin 563 hane bizzat ziyaret edilerek sosyal hizmet desteği sunuldu. Bu çalışmalar, onlarca ekibin sahada her gün aralıksız olarak gerçekleştirdiği hizmetlerle yürütüldü. Aynı dönemde, 16 bin 292 aileye toplam 536 milyon TL sosyal ve ekonomik destek ödemesi yapıldı.

Engellilere yönelik hizmetlerde de ciddi yatırımlar göze çarpıyor. Bursa’da özel kuruluş kapasitesi 1.283’e, yatılı bakım ücreti verilen engelli birey sayısı ise 1.152’ye ulaştı. Bu alandaki toplam harcama 3 milyar 66 milyon 544 bin TL olarak gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık yüzde 30’u, yani 962 milyon TL’si özel bakım merkezlerine yapılan ödemelerden oluşuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2023-2025 yılları arasında Bursa’da gerçekleştirdiği toplam harcama 4 milyar 669 milyon TL’ye ulaştı. Gürkan, bu rakamın Marmara Bölgesi'ndeki en büyük sosyal hizmet yatırımlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Öne çıkan bir diğer yatırım ise Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın Bursa’da kurulması oldu. 2024 yılı itibarıyla faaliyete geçen kurum bünyesinde 7 ayrı ihtisas dairesi hizmet veriyor. Bu sayede Bursa, neredeyse Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın ikinci merkezi konumuna geldi. Daha önce farklı illerde aylar süren adli işlemler, artık Bursa’da iki aya kadar indirildi. Böylece yalnızca Bursa değil, çevre iller de bu hizmetten hızlı şekilde faydalanabiliyor.

Başkan Gürkan, yapılan tüm bu yatırımların sağlık, eğitim, adalet, sosyal hizmetler, tarım ve altyapı gibi alanlarda önemli bir değişim ve dönüşüm sağladığını belirterek, "Bazen sadece şehir hastanesi ya da raylı sistem gibi projeler üzerinden eleştiriler geliyor. Ancak Bursa’ya yapılan yatırımlar bunlarla sınırlı değil. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan sosyal hizmetlere kadar çok yönlü bir kalkınma süreci yürütüyoruz" dedi.

Ankara’daki bakanlıklar nezdinde yürütülen çalışmaların da altını çizen Gürkan, Bursa milletvekillerinin yoğun takibi sayesinde pozitif ayrımcılık sağlandığını belirtti. Bu vesileyle tüm milletvekillerine teşekkür eden Gürkan, "Bursa için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Bursa’daki AK Partili 11 belediyenin sahadaki çalışmalarına da değinen Gürkan, 23 yıllık iktidar süresince şehre birçok önemli proje kazandırdıklarını hatırlattı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nden Mihraplı Parkı’na, Osmangazi Meydanı’ndan Panorama 1326 Müzesi’ne, köprülü kavşaklardan Hanlar Bölgesi restorasyonuna kadar birçok vizyon projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

Raylı sistem yatırımlarının Recep Altepe döneminde Kestel'e kadar ulaştığını söyleyen Gürkan, son dönemde özellikle Yıldırım Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projelerinde önemli mesafe kat ettiğini, İnegöl, Kestel, İznik, Orhangazi ve Orhaneli’de de benzer çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Kentsel dönüşüm konusunda yalnızca bir belediyenin bir yılda yaptığı çalışmaların 1 saat 20 dakikalık bir sunumla anlatılabildiğini hatırlatan Gürkan, "Buna karşılık bazı yerlerde iki saat 20 dakika boyunca yalnızca mazeret dinledik" dedi.

Bursa’yı 21. yüzyılın "akıllı şehir", "dijital şehir" ve "lojistik şehir" kimlikleriyle geleceğe taşıma vizyonu taşıdıklarını belirten Gürkan, yeşil alan yatırımlarına da dikkat çekti. Yıldırım Belediyesi’nin, yüz ölçümünün yalnızca yüzde 1’ine sahip olmasına rağmen, nüfusun yüzde 20’sini barındırdığı halde ciddi bir yeşil alan yatırımı gerçekleştirdiğini söyledi.

Geçmişte hayata geçirilen Gökdere Parkı, Vakıfköy Parkı gibi projelerin de kente değer kattığını vurgulayan Gürkan, köprülü kavşaklar ve asfaltlama çalışmalarıyla birlikte ilçe belediyelerinin projelerinin de bu büyük kalkınma hamlesine katkı sunduğunu ifade etti.