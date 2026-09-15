Bursa'da koşu kültürünün önemli buluşmalarından biri haline gelen Eker I Run, 13'üncü yılında katılımcılarına daha geniş bir program sunmaya hazırlanıyor. Eker Süt Ürünleri tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen organizasyon, bu yıl ilk kez iki güne yayılan yapısıyla sporu, eğlenceyi ve sosyal faydayı bir araya getiriyor.

'Köpeğinle Koş' etkinliği, unutulmaz bir koşu deneyimi sunacak

'Koşmak Gerek' temasıyla gerçekleştirilecek 13'üncü Eker I Run, 3 Ekim Cumartesi günü Hüdavendigar Parkı'nda başlayacak. Günün programında, Adım Adım iş birliğiyle düzenlenecek Shake Out Run ile koşucular yarış öncesinde bir araya gelecek. Aynı gün gerçekleştirilecek Köpeğinle Koş ise katılımcılara sevimli dostlarıyla birlikte unutulmaz bir koşu deneyimi yaşama imkanı sunacak.

Organizasyonun yarış günü olan 4 Ekim Pazar günü ise koşucuları farklı zorluk seviyelerine hitap eden parkurlar bekliyor. Uludağ'ın zirvesinden start alan 42K Maratonu, yüksek irtifadan başlayan parkuruyla deneyimli koşuculara zorlu ve özgün bir rota sunarken; Eker Meydan'da gerçekleşecek 15K ve 5K koşuları farklı seviyelerdeki sporcuları aynı organizasyonda buluşturacak. Minik Adımlar Koşusu çocukları, Özel Sporcular Koşusu ise özel katılımcıları Eker I Run deneyiminin bir parçası haline getirecek.

Bireysel katılımcıların yanı sıra kurumsal ekiplerin de yer aldığı Eker I Run, koşuyu bir yarışın ötesine taşıyarak farklı yaş ve deneyim gruplarından insanların ortak bir amaç etrafında buluşmasına alan açıyor. İki güne yayılan yeni programıyla organizasyon; koşu, hareket, eğlence ve sosyal etkiyi bir arada deneyimlemek isteyenlere kapsamlı bir buluşma noktası oluşturuyor.

Festival atmosferinde gerçekleşecek organizasyonda, koşuların yanı sıra 4 Ekim'de Eker Meydan'da yapılacak dans gösterileri, DJ performansları ve sponsor markaların etkinlik alanındaki aktiviteleri katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

Eker I Run'da koşunun yanında iyilik de büyüyor

Yapılan açıklamaya göre, Eker I Run'ın sosyal fayda odağının en önemli parçalarından biri olan Yardımseverlik Koşuları, Adım Adım iş birliğiyle sivil toplum kuruluşlarının projelerine kaynak oluşturmaya devam ediyor. Organizasyonun 12'nci yılında 19 sivil toplum kuruluşu için koşan 721 gönüllü sporcu, 5 bin 629 bağışçının desteğiyle yaklaşık 5,4 milyon TL bağış toplanmasına katkı sağladı. Bu kaynak, çocuklardan gençlere, kadınlardan doğaya ve hayvanlara uzanan farklı alanlardaki projeler aracılığıyla 658 canlının hayatına dokundu.

Etkinliğin 2018-2025 yılları arasındaki Yardımseverlik Koşuları performansına bakıldığında ise sivil toplum kuruluşlarının projelerine toplam 13,7 milyon TL kaynak aktarıldığı görülüyor. Böylece organizasyon, her yıl daha fazla koşucunun yalnızca kendi hedefleri için değil, toplumsal fayda oluşturmak amacıyla da parkurlara çıkmasına imkân sağlıyor.

Etkinliğin 13'üncü yılında koşmak, hareket etmek ve iyiliğin parçası olmak isteyen katılımcılar bireysel veya kurumsal olarak organizasyona kayıt yaptırabiliyor.