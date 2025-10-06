İnegöl Belediyesi’nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde 6 yıldır düzenlediği “Aile Okulu” eğitimlerinin 7’ncisi, “Aile Yılı Özel” konseptiyle 17 Ekim’de başlıyor. Toplumun temelini oluşturan ailenin önemi, mutlu ve huzurlu aile olabilmenin yöntemleri, çocuk yetiştirmenin püf noktaları gibi çeşitli eğitim ve seminerlerin yer aldığı Aile Okulu eğitim programları 7 hafta boyunca her Cuma 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacak.

ALTIN ÖDÜLLÜ AİLE EĞİTİMİ SEMİNERİ

Aile Okulu seminerleri sonunda her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav gerçekleştirilecek. Yapılacak sınavda 1’inci olan yarım, 2’nci olan çeyrek, 3’üncü olan ise gram altın ile ödüllendirilecek. Ayrıca seminerlere başvuru yaparak düzenli şekilde katılan tüm katılımcılara hediye takdimi yapılacak. Seminerler halk açık şekilde yapılırken, sınava katılmak isteyenlerin ise eğitimler başlamadan öncesi İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezinden kayıt formu alarak kayıt yaptırması gerekmektedir.

AİLE OKULUNUN 7 HAFTALIK PROGRAMI

Aile Okulu programı kapsamında yapılacak 7 haftalık seminerler ve konuklar ise şöyle: 17 Ekim’de Psiko Hekim Abdülaziz Yılmaz “Kayıp Nesil; Annesiz Çocuklar, Babasız Evler” semineri, 24 Ekim’de Eğitimci-İlahiyatçı Hasan Basri Balcı “Huzurlu ve Mutlu Aile” semineri, 31 Ekim’de Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi ve MEDAV Başkanı Tayyip Elçi “Tesettür ve Mahremiyet” semineri, 07 Kasım’da Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan “Aileyi Koruyan Formüller” semineri, 14 Kasım’da Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Doç. Dr. Burhan İşliyen “Evlilikte Dikkat Edilecek Hususlar” semineri, 21 Kasım’da Eğitimci-İlahiyatçı Prof. Dr. Ali Akpınar “Hz. Peygamberin (sav) Önderliğinde Güçlü Aile” semineri, 28 Kasım’da Araştırmacı-Eğitmen-Yazar Ali Erkan Kavaklı “Başarılı ve Ahlaklı Çocuk Eğitimi”. 05 Aralık Cuma akşamı ise tüm seminerlerin sonunda sınav yapılacak.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

Aile Okulu programlarına ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, toplumun temelini oluşturan aile müessesesinin önemine dikkat çekti. Aile kurumunun dezenformasyonlara uğramaması adına Aile Hayatı İyileştirme Derneği ile birlikte her yıl düzenli olarak Aile Okulu programının gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Taban, “Aile toplumun direğidir. Kültürümüzün ve dinimizin en güçlü kalesi ailedir. Ancak son yıllarda bu temelin sallandığı, bu temel üzerindeki yapılar olan gelecek nesillerin de büyük risk altında olduğunu hep birlikte maalesef görmekteyiz. Boşanma oranlarındaki artış, gençlerin evlilik müessesesinden uzaklaşması tehlikeli bir ilerleyiş haline geldi. Ne acıdır ki aile kavramının içi boşaltılarak insanlar yalnızlaştırılmak, fıtratının dışına çıkarılmak isteniyor. Biz böyle bir şey olmasını istemiyoruz. Aile Okulu programları ile güçlü aileler, huzurlu yuvalar, bu yuvalarda da geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimizin vatana, millete ve ümmete faydalı birer şahsiyet olarak yetişmesini amaçlıyoruz. Bu düsturla bu yıl Aile Yılı konseptiyle 17 Ekim-28 Kasım tarihleri arasında çok kıymetli konuşmacıların seminerlerinden oluşan Aile Okulu programını hazırladık. Ben özellikle genç çiftlerimizi, yeni evlenmiş veya evlilik arefesindeki vatandaşlarımızı Aile Okulu seminerlerine davet ediyorum” dedi.

SAVAŞ MEYDANLARINDA YAPAMADIKLARINI AİLE KURUMU ÜZERİNDEN YAPIYORLAR

Aile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD) Başkanı Naci Köseoğlu ise 2025-2026 yılı Aile Okulu Programının belirlendiğini duyurdu. Aile Okulunun öneminden söz eden Köseoğlu, “Batılı oryantalist ve küresel İslam düşmanları İslam aleminin karşısında savaş meydanlarında yapamadıklarını sosyal, ekonomik ve kültür emperyalizmi yoluyla bizleri inancımızdan, tarihimizden ve manevi değerlerimizden uzaklaştırarak yapmaya çalışmaktadırlar. Özellikle batılı Siyonist İslam düşmanları İslam toplumlarını içerden çökertip, ifsad etmek ve sömürmek için o toplumun rol-model alimlerini kötüleyip, eğitimi bitirmeyi ve İslami aile yapısını bozarak eğitimsiz, manevi değerlerinden ve Kur’an’dan uzak, hedefsiz, idealsiz, nefsinin ve hevasının kurbanı, sömürülmeye ve köleleştirilmeye müsait nesiller istemektedirler. Maalesef modernizmin kıskacında aile yapımız her geçen sene daha da yara almakta, aile ve akrabalık bağları zayıflamakta; ilgi, sevgi ve manevi eğitimden yoksun yetişen gençlerimiz dijital dünyanın girdabında ruhlarını kaybetmekte; zina, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. İşte bu gidişata dur demek, yeniden İslami aile yapımızı güçlendirip; şahsiyetli, idealist, dava sahibi ve salih nesiller yetiştirebilmek için evlenecek ve yeni evlenmiş çiftlerin aile ve çocuk eğitimi konularında bilgi, tecrübe ve eğitim ihtiyacını karşılamak için her yıl olduğu gibi bu yılda İnegöl Belediyesi ile beraber Aile Hayatını İyileştirme Derneği olarak Aile Okulu tertip ediyoruz. 17 Ekim Cuma Akşamı Psiko Hekim A. Aziz Yılmaz’ın ‘Kayıp Nesil; Annesiz Çocuklar Babasız Evler’ konulu semineriyle başlayacak olan Aile okulumuz, 28 Kasım Cuma Ali Erkan Kavaklı’nın ‘Başarılı ve Ahlaklı Çocuk Eğitimi’ semineriyle sona erecektir. 05 Aralık Cuma Akşamı seminer konularından yapacağımız basit bir sınav sonucunda birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın ve üçüncüye de gram altın ödüllerimiz olacaktır. Ayrıca tüm katılımcılara sertifika ve hediyeler takdim edilecektir. Huzurlu, mutlu yuvalar ve salih evlatlar yetiştirebilmek, boşanmalar ve aile içi çatışmaları önlemek için tüm genç çiftlerimizi bu seminerlere katılmaya ve kayıt yaptırmaya davet ediyoruz. Kayıt formlarını İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezinden temin edebilirsiniz” diye konuştu.