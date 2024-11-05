İnegöl Belediyesi’nin AHİD iş birliğinde gerçekleştirdiği “Aile Okulu” eğitimlerinin 4’üncü haftasında Cuma akşamı Aile Koçu Münir Arıkan “Ailede Şahsiyet Eğitimi” seminerinde İnegöllülerle buluşacak.

İnegöl Belediyesi’nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde düzenlediği “Aile Okulu” eğitimleri bu yıl 4’üncü kez gerçekleştiriliyor. Her yıl onlarca genç çiftin katılarak sağlam temelli evliliklere adım attığı organizasyonda; toplumun temelini oluşturan ailenin önemi, mutlu ve huzurlu aile olabilmenin yöntemleri, çocuk yetiştirmenin püf noktaları gibi çeşitli eğitim ve seminerler yer alıyor. Aile Okulu seminerleri 8 hafta boyunca her hafta Cuma akşamı 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştiriliyor.

Aile Okulunun bu haftaki konuğu Aile Koçu Münir Arıkan olacak. 08 Kasım Cuma akşamı 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda İnegöllülerle buluşacak Arıkan, “Ailede Şahsiyet Eğitimi” konulu seminerde anlatımlarda bulunacak.

Aile Okulu programı kapsamında yapılacak diğer seminerler ve konuklar ise şöyle: 15 Kasım’da Psiko Hekim Abdülaziz Yılmaz “Örnek ve Rol Model Anne Baba Olmak”, 22 Kasım’da Eğitimci, İlahiyatçı Hasan Basri Balcı “Huzurlu Aile ve Fetih Nesli”, 29 Kasım’da Eğitimci İsmail Güler “Toplumun Çekirdeği Aile” 06 Aralık’ta Eğitimci, İlahiyatçı Sami Yıldız “Aileyi Yıkan Sebepler” semineri.