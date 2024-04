Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Türkiye’ye güç veren kadınlara sosyal ekonomik ve siyasal alanda destek olmayı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz kadınların hak ve özgürlüklerini genişleten başarılı çalışmalara her geçen gün bir yenisini daha ekliyoruz” dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen ‘Toprağın Motifleri Çini ve Soğuk Porselen Çiçek Sergisi’ne katıldı. Burada sergiyi ziyaret edenlere yönelik bir konuşma gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ardından Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetişen ve ekolojik şartlara özgü endemik bitkileri geleneksel el sanatları aracılığıyla vurgulayarak, bu bitkilerin korunmasına dikkat çeken sergiyi gezdi.

“Üreten her bir kadın yarınımızın umududur”

Konuşmasında üreten kadınların yarınlar için umut olduğunu belirten Bakan Göktaş, “Bugün burada çalışan, üreten ve başaran, sanatın güçlü kadınlarıyla bir aradayız. Toprağın Motifleri Sergisi’nde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli misafirler, kadın, ailenin temeli, toplumun bereketidir. Emek ve fedakarlıkla hayatı bir sanat inceliğinde işleyen, çalışan, üreten her bir kadın yarınımızın umududur. Hikayesiyle herkese ilham olan, ülkemizin gelişmesi ve büyümesi için emek veren ter döken kadınlarla, her birinizle gurur duyuyoruz Şunu vurgulamak isterim ki bu ülkenin kadınlarının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kadının her alanda aktif rol alması, ülkemizin geleceği açısından son derece önemlidir. Bugün bir araya gelmemize vesile olan bu sergi kadının sanatta varlık göstermesinin güzel bir örneğidir. Bu anlamda Çınar Kültür ve Sanat Derneği’nin kadınlarla yürüttüğü çalışmaları çok değerli bulduğumu özellikle vurgulamak isterim. Bu çalışmalardan birisi de ince işçiliğin, sabır ve emeğin en güzel hali çini sanatıdır. Bizleri bu eserlerle buluşturdukları için, sanatçılarımıza ve değerli hocalarımıza, derneğimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Önceliğimiz hep kadın girişimciliğinin desteklenmesi”

Önceliklerinin kadın girişimciliği ve kadın istihdamı olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Kıymetli misafirler Türkiye’ye güç veren kadınlara sosyal ekonomik ve siyasal alanda destek olmayı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz kadınların hak ve özgürlüklerini genişleten başarılı çalışmalara her geçen gün bir yenisini daha ekliyoruz. Her zaman güçlü kadın güçlü Türkiye vizyonu doğrultusunda kadın haklarını koruyan bir anlayışla hareket ettik. Önceliğimiz hep kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadın istihdamının artırılması oldu. Bu anlamda kadınların kooperatif yoluyla güçlendirilmesi projesi ile, ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımlarını sağlıyoruz. ‘Geleceğini Kuran Genç Kadınlar’ projesiyle genç kadınların staj ve eğitime ulaşmalarına destek oluyoruz. Mühendis kız öğrencilerimiz için ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ projesini hayata geçirdik. Sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda Kadına şiddetle mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. 2024 - 2028 dönemini kapsayan kadının güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planı ile Türkiye yüz yılında kadınları her alanda desteklemeyi devam edeceğiz” dedi.