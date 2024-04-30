Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURFAŞ'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan isim, Yalçın Işıkyıldız oldu. Işıkyıldız, daha önce Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yönetiminde Nilüfer Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti. Ayrıca, Turgay Erdem döneminde Nilüfer Belediye Başkan Vekili olarak görev almıştı. Yalçın Işıkyıldız aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Nilüfer Belediye Meclis Üyesi ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak da aktif bir rol üstlenmiştir.

Kaynak: HABER MERKEZİ