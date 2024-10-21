Kocaeli'de, özel bir hastanede dördüz doğum sonrası üç bebeğini kaybeden ve birinin de gözlerinde görme kaybı yaşayan Okutucu çifti, yenidoğan çetesi soruşturmasıyla bir kez daha yıkıldı. Hamide Okutucu, 23 Mayıs 2023'te Özel Gebze Yüzyıl Hastanesi'nde erken doğum yaptı. Bebekler kuvözde tedavi altına alındı; ancak doğumdan kısa süre sonra üç bebek hayatını kaybetti. Aile, hayatta kalan dördüncü bebeği Cemre'nin sağlık durumu kötüleşince, başka bir hastaneye sevk edilmesini talep etti.

Cemre bebeğin durumu Medilife Bağcılar Hastanesi'nde de kötüleşti. Aile, hastanede yaşanan ihmaller nedeniyle göz kaybı yaşandığını belirtiyor. Üç bebeklerini toprağa veren Okutucu çifti, yaşadıkları acıların ardından yenidoğan çetesiyle ilgili açılan dosyaya dahil olmak için avukatları aracılığıyla dilekçe verdi.

Akın Okutucu, yaşadıkları sürecin sessiz kalınarak geçiştirildiğini ifade etti. "Sesimizi duyuramadık," diyen Okutucu, hastanelerin sorumlularının cezalandırılmasını ve benzer acıların başka ailelerin başına gelmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Eşi Hamide Okutucu da, yaşadıkları travmanın ardından diğer ailelerin de benzer acılara maruz kalmaması için adalet arayışında olduklarını vurguladı.

Avukat Tayfun Budak ise, süreçle ilgili gelişmelerin yetersiz olduğunu, Bakanlık'tan hala bir cevap almadıklarını belirterek, müvekkillerinin de bu davada mağdur olduğunu ifade etti.