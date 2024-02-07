Gün boyunca bilgisayar başında olan ve yüksek verimlilik ihtiyacı duyan kişiler için özel olarak üretilen all-in-one bilgisayarlar, tek bir monitör kadar alan kaplıyor. Ayarlanabilir stant, dokunmatik ekran opsiyonu ve çerçevesiz ekran seçenekleri ile üretkenliği artırıyor. Ev ya da ofislerde ihtiyaç duyulan tüm teknolojik ve tasarım ihtiyaçlarını kullanıcılarına sunan Türkiye’nin teknoloji markası Casper, Nirvana AIO A700 ve Nirvana AIO A600 bilgisayarlarının tercih edilmesinin nedenlerini sıralıyor.

Modern çalışma tarzlarına ve bireysel kullanım ihtiyaçlarına göre bilgisayar tercihleri şekilleniyor. Bireysel tüketiciler için güçlü donanımların trend tasarımlarla buluşması önem taşırken, kurumsal süreçlerde ise daha çok performans, ergonomi ve düşük enerji tüketimi ön plana çıkıyor. Bilgisayar üretiminde milyonlarca konfigürasyonu gerçekleştiren sektörünün lideri Casper, tüketici tercihlerinden yola çıkarak bireysel ve kurumsal alanlarda AIO bilgisayar tercih edilmesinin en önemli nedenlerini sıralıyor.

1. Yerden büyük tasarruf ve estetik: AIO bilgisayar modellerinin geliştirilmesinde, yer tasarrufu göz önünde bulunduruluyor. Tek bir monitör kadar alan kaplayan bu bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar için gereken kabloların ve geniş kasaların oluşturduğu gereksiz kablo kullanımını sona erdiriyor.

2. Portatif masaüstü: Masaüstü bilgisayar modellerindeki en büyük dezavantaj, taşımanın zahmetli ve her zaman mümkün olmaması. Bağlantı kabloları, ekran ve kasanın taşınması her ne kadar zor olsa da hepsini bir arada sunan AIO bilgisayarlarla birlikte kullanıcılar, dilediği zaman ekranını başka yere taşıyabiliyor.

3. Konfigürasyon seçenekleri: Casper’ın sağladığı ayrıcalıklı konfigürasyon seçeneği sayesinde kullanıcılar, AIO modellerini yüzlerce teknoloji ve donanım seçenekleri arasından mevcut ihtiyaçlarına göre dilediği gibi özelleştirebiliyor. Bu sayede AIO bilgisayarlar, performans ve verimliliğin elde edilebilmesi için tüm engelleri ortadan kaldırıyor.

4. Dokunmatik ekran opsiyonu: Nirvana AIO A700, 10 parmak dokunma özelliğine sahip panel ile konfigüre edilebilir yapısıyla öne çıkıyor. Intel’in 12. ve 13. Nesil mobil anakart ve desktop anakart seçeneklerinin yanı sıra desktop modellerde i9 işlemciye kadar desteği bulunuyor. Yanı sıra, 2.1MP gerçek çözünürlük sunan Nirvana A700’ün kamerası ‘tak çıkar’ yapıdaki tasarımı ile güvenli bir iş ortamı sağlıyor. Yüksek görüntü ve ses kalitesini eşsiz bir deneyimle sunan Nirvana A700 iş bilgisayarlarında, kamera kullanımı bittiği an kamera kolayca gizlenebiliyor, böylelikle gizlilik ve rahatlık sağlanıyor. Nirvana AIO A600 modeli ise birçok AIO bilgisayarda bulunmayan dahili speaker özelliği ile dikkat çekiyor.

5. Enerji tasarrufu: Piyasaya sunulan yeni AIO modelleri, son teknolojilerin gelişimiyle enerji verimliliğini de üst seviyeye çıkardı. Casper’ın kurumsal çözümlerinde öne çıkan modellerden biri olan Nirvana AIO A700, çevre dostu tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Enerji tasarrufu sağlayan yüzde 89 adaptör verimliliği ve Energy Star sertifikası ile rakiplerinden oldukça farklılaşıyor.

6. Sağlığı koruyan teknoloji: Çerçevesiz ekran özelliğinin yanı sıra sağlığı gözeten ergonomik ayarlanabilir standıyla Nirvana AIO A700, kurumsal hayatın zorlu süreçlerinde üretkenliği artırıyor. Göz sağlığının korunmasına da destek sağlayan Low Blue Light özelliği ile bilgisayar ekranından gelen zararlı ışıkları engelleyen Nirvana AIO bilgisayarlar, sağladığı mavi ışık koruması ve ayarlanabilir standıyla çalışmalardaki performansı ve verimliliği artırırken kullanıcı sağlığını da koruyor.

7. Uzun garanti süresi: Gerek donanım gerek tasarım bileşenleri ile uzun yıllar kullanılabilecek teknolojiye ve dayanıklılığa sahip Nirvana AIO A700 bilgisayarlar, 2 yıldan 5 yıla kadar uzatılabilen garanti paketleri imkanı sunuyor. Aynı zamanda yerinde servis imkanı ile yaşanabilecek sorunları kısa sürede çözüyor.