Konveksiyonlu bir çeşit fırın özelliklerini taşır.. Bu cihaz ile besinleri daha hızlı pişirmek ve ızgara tadı almak avantajlı görünüyor. Genellikle airfry patates kızartması için pratik görülür. Patates dışında da tavuk, köfte, balık pişirmede kullanılabilir. Bugün airfry tarifleriniz arasında favori olacak bir karışık kızartma tarifi vereceğiz. Bu tarifi airfryer aletiniz yoksa fırında da deneyebilirsiniz.

MALZEMELER (2-3 KİŞİLİK)

1 adet patlıcan (kış mevsiminde karnabahar)

2 adet çarliston biber

1 adet kapya biber

4-5 adet mantar

1 adet soğan

1 diş sarımsak

2 adet domates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber, tuz, kırmızı toz biber, kekik

Yapılışı:

Airfryer tarifleri arasında pratik olacak karışık kızartma için öncelikle sebzelerimizi yıkayın. Patlıcanları yuvarlak dilimleyin, biberleri uzun dilimler haline getirin. Soğanı da yuvarlak dilimleyin. Mantarları ince şekilde doğrayın. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve baharatlarla tüm sebzeleri harmanlayın. Airfry cihazınızı 180 derecede 15 dakikaya ayarlayın. Sebzeleri 15 dakika boyunca pişirin ve kontrol edin. Pişme durumuna göre süreyi 4-5 dakika kadar uzatabilirsiniz. Sosumuz için domatesleri rendeleyin ve sarımsakları dövün. Sebzelerimiz airfyerda pişerken bir tavada da sarımsak, kekik ve domatesi pişirin. Daha sonra pişen sebzelerin üzerine domatesli kekikli sosu ekleyin ve afiyetle yiyin. Yanına yoğurt da ekleyerek nefis bir öğün yapabilirsiniz. Mevsime göre karnabahar, brokoli kullanabilirsiniz.

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